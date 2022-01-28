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Противоречит «Минску»: В ЕС высказались о российской паспортизации ОРДЛО

28 января 2022, 09:08

Противоречит «Минску»: В ЕС высказались о российской паспортизации ОРДЛО

Массовая выдача российских паспортов жителям неподконтрольного Украине Донбасса является препятствием будущему процессу реинтеграции, а также противоречит целям Минских договоренностей. Об этом идет речь в заявлении Евросоюза о российской агрессии против Украины и оккупации Крыма, которое было обнародовано в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

В нем выражено осуждение массовой ускоренной выдачи паспортов РФ граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

«Мы осуждаем массовую ускоренную выдачу паспортов РФ гражданам Украины упрощенным и выборочным способом как на незаконно аннексированном Крымском полуострове, так и в районах, контролируемых вооруженных формирований, поддерживаемых РФ. Подобные меры еще больше нарушают суверенитет Украины, противоречат целям Минских договоренностей и препятствуют будущему процессу реинтеграции», — указывается в заявлении.

Заодно в ЕС напомнили, что Минским протоколом, подписантом которого является РФ, «однозначно говорится, что Трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Украины, РФ и ОБСЕ».

«В связи с этим Россия четко взяла на себя обязывающую ответственность за мирное урегулирование конфликта и выполнение Минских договоренностей. Мы с решительностью отвергаем нарратив РФ, в котором она позиционирует себя посредником так называемого «внутриукраинского конфликта», — подчеркнули в Евросоюзе, призвав РФ как сторону конфликта конструктивно участвовать в дискуссиях в Нормандском формате и ТКГ, а также выполнять в полном объеме Минские договоренности.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей ОРДЛО.

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.

В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.

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