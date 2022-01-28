На Донетчине за сутки выявили еще 1 383 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки, 27 января, лаборатории сообщили о еще 1 383 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений вследствие заболевания умерли еще семь пациентов, а выздоровели 118.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 178 444 человек. Из них 165 386 пациентов выздоровели, 5293 — умерли.

По данным Минздрава, за четверг, 27 января, в Украине выявили 34 408 случаев заражения коронавирусом, что на 2 015 случаев больше, чем днем ранее. Это новый суточный рекорд за все время пандемии COVID-19 в стране.