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На Луганщине за сутки 557 новых случаев COVID-19

28 января 2022, 11:40

На Луганщине за сутки 557 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 557 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще трое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

При этом за сутки выздоровели 56 человек, умерли от осложнений заболевания трое мужчин —74-летний из Северодонецка, 87-летний из Станицы Луганской и 80-летний из Старобельского района.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 63 941 жителя области. Из них выздоровели — 57 927 человек, умерли — 2 265 пациентов.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 491 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 44,3 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за четверг, 27 января, в Украине выявили 34 408 случаев заражения коронавирусом, что на 2 015 случаев больше, чем днем ранее. Это новый суточный рекорд за все время пандемии COVID-19 в стране.

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