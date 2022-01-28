На Луганщине за сутки 557 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 557 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще трое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 56 человек, умерли от осложнений заболевания трое мужчин —74-летний из Северодонецка, 87-летний из Станицы Луганской и 80-летний из Старобельского района.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 63 941 жителя области. Из них выздоровели — 57 927 человек, умерли — 2 265 пациентов.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 491 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 44,3 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за четверг, 27 января, в Украине выявили 34 408 случаев заражения коронавирусом, что на 2 015 случаев больше, чем днем ранее. Это новый суточный рекорд за все время пандемии COVID-19 в стране.