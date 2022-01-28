Суд перенес рассмотрение апелляции Порошенко на 11 февраля

Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде личных обязательство пятому президенту, народному депутату Петра Порошенко.



Перенос связан с тем, что Печерский районный суд до сих пор не передал материалы уголовног опроизводства.



Коллегия судей определила новую дату и время судебного заседания – 11 февраля в 11:00.



По словам председательствующего судьи, у сторон есть возможность ознакомиться с апелляционными жалобами, материалами судебного производства, дополнить апелляционные жалобы, также стороны могут подать протесты на жалобы.



Меру прсесечения Порошенко оспаривают как он сам, так и сторона обвинения.

20 декабря 2021 года ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.



19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по «угольному делу».