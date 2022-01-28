Минздрав: В ближайшие недели Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19

В ближайшие недели в Украине будут фиксироваться пиковые значения коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, выступая на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.



По его словам, в мире волной COVID-19, начавшейся во второй половине декабря 2021 года, выявлялись ежесуточные 900 000 случаев. Буквально за месяц показатель вырос до примерно 4 миллионов случаев, что даже не прогнозировалось. Две недели тому назад эта волна достигла и Украины.



«Количество новых случаев в течение последних двух недель удваивается еженедельно. Кроме того, растет и доля положительных результатов лабораторных исследований», — отметил Ляшко.



Однако хотя и фиксируется увеличение в два раза количества случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю, рост количества госпитализированных больных составил треть. Доля тех, кто подлежит госпитализации, среди заболевших в настоящее время в два раза меньше, чем фиксировалось во время осенней волны со штаммом «Дельта».



В Минздраве прогнозируют, что в ближайшие недели страна выйдет на пиковые значения заболеваемости коронавирусом.



«Ожидаемое суточное количество инфицированных — 40 000-60 000 человек. Эти цифры вдвое превышают пиковые значения прошлой волны. Но благодаря вакцинации ожидается на треть меньше летальных исходов, чем на пике прошлой волны», — сказал глава Минздрава.



Он уточнил, что с нынешними уровнем вакцинации и готовностью медучреждений медицинская система выдерживает суточные 34 000 случаев коронавируса.

По данным Минздрава, за четверг, 27 января, в Украине выявили 34 408 случаев заражения коронавирусом, что на 2 015 случаев больше, чем днем ранее. Это новый суточный рекорд за все время пандемии COVID-19 в стране.



Ляшко 20 января заявил, что растущие с каждым днем показатели заболеваемости COVID-19 свидетельствуют о начале новой вспышки коронавируса с эпицентром в западных областях Украины