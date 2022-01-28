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Популярные направления для отдыха среди украинских туристов (РR)

28 января 2022, 14:15

Популярные направления для отдыха среди украинских туристов (РR)

Все любят отдыхать, независимо от времени года. Однако в последнее время для украинских туристов открылись новые направления, которые раньше были не столь популярными. Это обусловлено убытками, которые несут владельцы отелей, находящихся в другой части мира. Речь идет об элитных курортах, в частности о Сейшелах, Мальдивах, куда раньше могли себе позволить слетать исключительно celebrity, звезды и политики. Однако сейчас ситуация в корне поменялась, и владельцы апартаментов предлагают отдых на любой вкус и кошелек. Человеку со средним достатком такой отдых будет по карману.

Как подойти к выбору путевки на море?

Выбирая путевки на море, учитывают сезон. Стоит отметить, что наиболее бюджетным вариантом отдыха для украинского туриста остается Турция и Египет. Это связано с близким расположением этих туристических зон, развитием туризма в данных странах. Украинцев здесь рады видеть, и предлагают отдых категории “все включено”, а также элитные отели, где можно не только насладиться теплым морем, но и отправиться на экскурсии, отведать деликатесы местной кухни.

В зимнее время самые низкие цены на путевки в Египет. Это обусловлено сильными ветрами в феврале и снижением температуры. Однако даже зимой температура в Египте очень комфортная для отдыха. Бассейн с подогревом позволит купаться ежедневно. Значительно дороже зимой обойдутся путевки на Сейшелы, в Мексику и Мальдивы. Этот отдых предназначен для людей со средним достатком, предпочитающим что-то интересное.

Большинству украинских туристов, которые не первый год ездят в Турцию, Египет, эти направления надоели, поэтому отдыхающие ищут новые возможности и доступные варианты.

Как выбрать тур по странам Европы?

Некоторые туристы предпочитают пляжный вариант, но часть любит активный отдых и ознакомление с достопримечательностями. Именно для таких людей предназначены экскурсионные туры по Европе, которые позволят посетить Францию, Италию, Польшу и еще ряд других стран.

Преимущества тура по Европе:

  • Основное преимущество таких туров в том, что экскурсия осуществляется достаточно бегло, но позволяет ознакомиться со страной в общих чертах.
  • Такой вариант подходит для людей, которые пока не определились с направлением для полноценного отдыха, колеблются, выбирая между несколькими европейскими странами.
  • Именно в таком случае подойдут европейские туры сразу по нескольким странам и известным экскурсионным городам.

Можно подобрать экскурсионный тур на автобусе или добираться при помощи авиасообщения. Автобусные туры стоят немного дешевле, но требуют больших затрат времени на трансфер. Если вы не хотите тратить много времени на дорогу, выберите авиасообщение, которое позволит добраться в европейскую страну всего за несколько часов.

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