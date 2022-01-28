Гранатомет, взрывчатка и мины: на Донетчине найден крупный схрон боевика

В рамках расследования о причастности жителя Донетчины к незаконным вооруженным формированиям «ДНР» правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



С 2015 года 54-х летний местный житель находится в розыске в рамках уголовного производства по факту участия в непредусмотренным законом вооруженном формировании, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям (ч. 5 ст. 260 УК Украины).



При проведении обыска в подвале разрушенного дома в поселке Рай-Александровка Краматорского района правоохранители изъяли мощный схрон. В его составе находились противотанковый гранатомет РПГ-22 с зарядом, мины, дымовые гранаты и шашки, 4 кг взрывчатки ПВВ-5А, патроны к стрелковому огнестрельному оружию, 2 реактивных осветительных патронов. ВЗД-ЗМ, сигнальная мина, 12 дистанционных взрывателей и боевая амуниция.



По предварительной информации, дом, где найден арсенал, принадлежит местному жителю, который в 2014 году присоединился к боевикам.



Боеприпасы изъяты и обезврежены специалистами взрывотехнической службы.