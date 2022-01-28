Черногорская телекомпания отредактировала новость о «нападении Украины на ЛНР» после критики со стороны посольства

Посольство Украины в Черногории отреагировало на публикацию черногорской государственной телекомпании RTCG, в которой легитимизируется группировка «ЛНР». Ведомство потребовало публично опровергнуть информацию в материале, где речь шла о якобы нападении украинской армии на боевиков «ЛНР». Об этом говорится в заявлении посольства.



«Мы призываем RTCG как можно скорее удалить эту провокационную публикацию и не допускать распространения в будущем информации, несовместимой с официальной позицией Черногории в отношении территориальной целостности Украины и норм международного права», — говорится в заявлении.



Там также призвали телекомпанию не допускать больше подобных ситуаций.



Впоследствии черногорская телекомпания отредактировала новость на своем сайте.

На сайте государственной телерадиокомпании Черногории RTCG утром 27 января появилась новость «Украинцы напали на Луганскую республику?» В ней автор сослался на заявление «офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина», который заявил о «погибшем во время артобстрела ВСУ бойце народной милиции ЛНР». При этом в материале не было отмечено, что незаконные вооруженные формирования находятся на территории Украины, которая оккупирована.



Кроме того, в новости указывалось, что «Киев сконцентрировал половину армии на Донбассе», а США и другие страны НАТО всячески «подогревают напряжение в регионе» и «поставляют Украине оружие и военных инструкторов». Впоследствии этот абзац был удален, а заголовок новости изменен. Кроме того автор указал, что «Луганская народная республика» является самопровозглашенной.