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В НАТО считают, что РФ сейчас не нападет на Украину — СМИ

28 января 2022, 17:14

В НАТО считают, что РФ сейчас не нападет на Украину — СМИ

Россия на данный момент не будет идти на полномасштабное вторжение в Украину, потому что для этого необходимо стянуть к границам гораздо больше военной техники и живой силы, сообщает euractiv со ссылкой на источник в НАТО.

Чиновник Альянса отметил, что для вторжения в такую большую страну, как Украина, потребуются военные возможности, «отличные от тех, что развернуты сейчас».

Впрочем, источник уточнил, что лишь президенту РФ Владимиру Путину известно, что конкретно произойдет. При этом другие руководители в Кремле об этом даже и не подозревают.

«В какой-то момент мы начнем успокаиваться, но мы не можем исключить, что что-то может произойти внезапно»" — считает источник издания.
Кроме того, он подчеркнул, что Альянс не имеет ни обязанностей, ни права на военное вмешательство в Украину, потому что страна не член НАТО.


Совершенно иная ситуация возникнет, если РФ ошибется и нападет на страну-члена Альянса. В таком случае «у нас будет третья мировая война», полагает чиновник.

Однако, добавил он, Украина — «партнер с повышенными возможностями». То есть у НАТО есть ряд определенных моральных обязательств. Это имеет отношение к введению антироссийских масштабных санкций, если Кремль решится на вторжение в Украину.

Также источник в НАТО сказал, что нельзя договориться о невступлении Украины и Грузии в Альянс. Москва не может требовать, чтобы силы НАТО были выведены из Болгарии и Румынии.

По словам чиновника, предварительное условие для продолжения переговорного процесса с Россией по другим вопросам — отвод российских войск от границ Украины.

Штаты действительно хотят, чтобы деэскалация была немедленной. Однако диалог с тысячами российских военных, которые находятся у украинских границ, невозможен, резюмировал источник в НАТО.

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