Столтенберг вновь предупредил РФ о последствиях в случае вторжения в Украины

Если Россия решится на вооруженную агрессию против Украины, Запад может ответить ей политическим и финансовыми санкциями. Об этом заявил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе онлайн-выступления, передает «Суспільне».



При этом он подчеркнул, что Украина также в силах нанести урон РФ, потому что сейчас у нее гораздо лучший уровень подготовки, чем в 2014 году.



Столтенберг отметил, что для этого Альянс помогает в реформировании и модернизации украинских институций безопасности и тренирует военных.



Кроме того, он уточнил, что РФ по-прежнему не отводит войска от границ с Украиной, а наоборот, перекидывает туда тяжелое оружие и технику.



По словам генсека, у НАТО в настоящее время нет четкого понимания, какие действия намерена предпринять РФ. Он напомнил, что Альянс готов увеличить военное присутствие в восточных странах- членах блока. При этом расширение сил будет происходить как в балтийском, так и черноморском регионе.

НАТО требует от России прекратить агрессию по отношению к соседним странам и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы.