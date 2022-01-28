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Посол США в России рассказал о конструктиве в переписке по гарантиям безопасности

28 января 2022, 18:07

Посол США в России рассказал о конструктиве в переписке по гарантиям безопасности

В ответ на проект договора о «гарантиях безопасности», который Россия передала США в декабре прошлого года, Соединенные Штаты высказали предложения по поиску путей для конструктивного сотрудничества с Россией, но в то же время подтвердили приверженность ключевым принципам европейской безопасности. Об этом на пресс-конференции заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан, сообщает «Укринформ».

По его словам, эти ответы предлагают серьезный дипломатический путь вперед.

«Документ, который я доставил, включает обеспокоенность США и наших союзников и партнеров по поводу подрывающих безопасность российских действий и содержит прагматическую оценку беспокойств, которые были нарушены Россией... Не является сюрпризом, что там есть некоторые ключевые принципы, которые мы будем придерживаться и защищать. Суверенитет и территориальную целостность Украины, например право государств выбирать собственный путь обеспечения безопасности и альянсы», — подчеркнул американский дипломат.

Он отметил, что ответ США также отражает беспокойство России и предлагает пути поиска их конструктивного решения. Это, в частности, касается предложений по соблюдению равенства и прозрачности по таким вопросам, как размещение наступательных вооружений и систем в Украине, мер по увеличению доверия при проведении учений и маневров в Европе.

По словам американского посла, США предложили России также потенциальные меры по контролю над вооружением, касающиеся ракет в Европе, в частности, выразили заинтересованность в работе над документом, который придет на замену новому договору.

«В документе есть и другие вещи, благодаря которым мы можем увеличить прозрачность и стабильность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией, а также с Европой. Эти идеи, как мы убеждены, могут укрепить нашу безопасность, безопасность наших союзников и партнеров. Но также они касаются беспокойств, заявленных Россией, которые должны решаться путем равноправных обязательств. Наши ответы были полностью скоординированы с нашими союзниками по НАТО, с европейскими партнерами и с Украиной», — добавил Салливан.

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