«Что такое санкции после?»: Президент Украины призвал к превентивным санкциям против России

Украине не нужны международные санкции против России после ее вторжения, необходимы превентивные меры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для иностранных СМИ в пятницу.



«Вопросы, которые мы обсуждали с президентом США, и не один раз. Что такое санкции "после"? Это вопрос не только к президенту США, у меня тут нет никаких отдельных вопросов именно к нему, об этом говорит и Европа. Но многие государства говорят о вещах, которые можно делать превентивно, чтобы не допускать вероятной эскалации со стороны России», — сказал Зеленский.



Он отметил, что Украина поднимает вопрос гарантий безопасности и стремится получить конкретику относительно перспективы членства в НАТО. В то же время Украина развивает свою армию, чтобы себя защищать.



«Но мы должны точно понимать, что если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами. И когда ты защищаешь себя сам, один на один с очень непростым государством, ты и спрашиваешь, а что такое "санкции после"? А кому они адресованы? Для чего они? Они касаются Украины? Извините, но к сожалению, нет. Я не знаю, что будет потом. Потом будет полномасштабная война, если это так, как все говорят, и зачем нам санкции "потом"?» — заявил Зеленский.



Президент отметил, что речь идет о санкциях не для помощи Украине, а для сдерживания полномасштабной агрессии в сторону стран Евросоюза.



«Но это нельзя делать за счет нашего государства. Так нельзя, у нас 15 тысяч человек погибло, а много стран обсуждают "санкции после". Я считаю, что это нечестно. И я очень откровенен в этом», — подчеркнул Зеленский.