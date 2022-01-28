Война с Россией угрожает не только Украине, но и странам НАТО — Зеленский

Полномасштабная война с Российской Федерацией угрожает не только Украине. Это также касается и некоторых стран НАТО, которые ранее тоже были республиками Советского Союза. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции для иностранных СМИ.



«Гибридная война рождает гибридные угрозы. Угрозы Украине и другим странам. Мы не одни соседи РФ, и не одни соседи временно оккупированным территориям. Если будет полномасштабная война, то война будет не только с Украиной или не только на территории Украины», — заявил Зеленский.



Он отметил, что это будет гибридная война — информационная, кибератаки, провокации и другое, а «не только выстрелы».



По словам Зеленского, Украина поднимает вопрос членства в НАТО не потому, чтобы ее защищали армии других государств. Президент заявил, что помимо НАТО, если другие государства предложат союз по вопросам обороны, безопасности или иного формата по оказанию помощи «реальной и мощной, в любой сложный момент», то Украина готова к таким договорам.



«Если полномасштабная война начнется, то она будет и на границах некоторых стран НАТО, точно будет. Там будут провокации, потому что некоторые страны раньше были республиками Советского Союза. И вы уверены в том, что в определенный момент, когда эти маленькие государства скажут, что у нас тут война с очень серьезной армией, — а вы уверены, что их будут защищать? Вы уверены, что за них будут умирать люди?» — заявил Зеленский.