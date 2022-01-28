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Правозащитник оценил последствия поставок Россией оружия в ОРДЛО

28 января 2022, 22:19

Правозащитник оценил последствия поставок Россией оружия в ОРДЛО

Поставки вооружения группировкам «Л-ДНР» из России не помогут, потому что у них нет остаточно обученных специалистов. Такое мнение высказал директор «Института стратегических исследований и безопасности», сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.  

Он напомнил, что ранее партия «Единая Россия» и Совет федерации РФ призвали руководство России к поставкам оружия в ОРДЛО, а также более радикально защищать «русских людей на Донбассе».

«Как мне сообщили мои коллеги из РФ, речь идет об оборонительном вооружении (противотанковые гранатометы, реактивные гранаты, противотанковая артиллерия и т.д.). Армейским корпусам "ЛНР" и "ДНР" не помогут поставки вооружения из РФ, так как у АК-1 и АК-2 нет в достаточном количестве обученных специалистов для использования такого вооружения — и РФ это знает», — написал Лисянский на своей Facebook-странице.

Правозащитник отметил, что во время поставок оружия, если такое решение официально будет принято, колонны с военной техникой из РФ в ОРДЛО будут сопровождать российские военные, и соответственно на вопрос, что делают военные из РФ на Донбассе, Кремль будет говорить, что военные сопровождают технику.

По словам Лисянского, Россия уже давно поставляет военную технику в ОРДЛО, как оборонительного типа, так и наступательного, в том числе оружие было завезено с последними «гуманитарными конвоями». Также в 2021 году была завезена военная амуниция и стрелковое оружие для так называемых резервистов.

«Из оборонительного оружия РФ смогут воевать только российские военные, так как АК-1 и АК-2 НВФ "ЛНР" и "ДНР" находятся не в лучшем состоянии: недобор личного состава, неисправность военной техники и т.д. — все эти недостатки выявил аудит из РФ в 2021 году. Если Кремль официально одобрит поставки оружия из РФ в ОРДЛО, это будет означать, что на Донбасс будут официально заходить отдельные подразделения регулярной армии РФ», — резюмировал правозащитник.

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