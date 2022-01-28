Россия задержала двух украинских рыбаков в Черном море

В акватории Черного моря вблизи оккупированного Крыма пограничники ФСБ России задержали двух украинских рыбаков. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Она подчеркнула, что Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины на временно оккупированной территории Крыма, при этом не предоставляет официальные сведения в уполномоченные органы Украины.



«Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона», — рассказала Денисова подробности происшествия.



Она сообщила, что по данному факту ГУ Национальной полиции в Херсонской области возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.146-1 УК Украины (насильственное исчезновение).



«Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права. Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины», — отметила омбудсвумен.



Людмила Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций контролировать ситуацию по очередным фактам задержания граждан Украины страной-агрессором и не допустить нарушения их прав и свобод.