Новый антирекорд: В Украине за сутки выявили свыше 37 тысяч новых случаев COVID-19

За пятницу, 28 января, в Украине выявили 37 351 случай заражения коронавирусом, что на 2 943 случая больше, чем днем ранее. Это новый рекорд по суточной заболеваемости за все время пандемии COVID-19 в стране.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 7 163 пациента, умерли 149 человек. Вчера госпитализировали 3 340 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 017 961 человека. Из них выздоровели 3 615 257 пациентов, а умерли 100 031 человек.



Вчера вакцинировались 78 564 человека.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 306 059 человек, из них получили первую дозу — 15 306 057 человек, получили две дозы — 14 600 434 человека. Получили дополнительную дозу — 16 362 человека, бустерную дозу — 322 543 человека. В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.

В Украине началась новая вспышка COVID-19.



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.