«ЛНР» сообщила о 82 заболевших коронавирусом за сутки

За прошлые сутки, 28 января, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 82 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 19 пациентов, умерли от осложнений трое ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 22 601 случай COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 783 человека, а 3 162 пациента умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.