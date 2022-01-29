«ДНР» заявила о 786 новых случаях коронавируса за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 28 января, выявили 786 случаев коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли 4 человека, выписаны после выздоровления 192 пациента.



За все время пандемии «ДНР» признает 124 968 заболевших COVID-19. Из них 109 849 человек выздоровели, летальных случаев — 9 542. Продолжают болеть 5 577 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 42 случая пневмоний, из них госпитализировано 29 человек. Всего на лечении находится 613 пациентов с пневмониями, в том числе 329 на кислородной поддержке (+7 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.