Для сдерживания России: В Украину приедет премьер-министр Великобритании перед встречей с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе посетит Украину и проведет кризисные переговоры с Владимиром Путиным, пишет The Guardian.



Согласно источникам в британском правительстве, Джонсон полон решимости «ускорить дипломатические усилия» и «усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития» в ближайшие дни.



«Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет разговаривать с президентом Путиным на этой неделе», — сообщили в британском правительстве.



Кроме того, издание пишет, что Борис Джонсон попросил руководителей министерства обороны и безопасности рассмотреть дополнительные оборонительные военные варианты в Европе, включая новое развертывание и усиление обороны НАТО.



«Между тем ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел объявит о более жестких санкциях, а это означает, что Великобритания может нацелиться на стратегические и финансовые интересы России, несмотря на сообщения США об опасениях по поводу объема "грязных" российских денег в Лондоне», — отмечает The Guardian.