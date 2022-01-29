Путин поручил предоставить доступ жителям ОРДЛО к оформлению соцвыплат и льгот через госуслуги

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления возможности для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами обращаться за соцвыплатами через портал «Госуслуги» без указания прописки.



Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



«Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации», — такое поручение было дано среди прочих по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.



Ожидаемый доклад правительства РФ по этому вопросу намечен на 1 мая.