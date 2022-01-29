На Донетчине за сутки выявили 1430 заболевших коронавирусом

В Донецкой области за прошлые сутки, 28 января, лаборатории выявили еще 1 430 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще пять пациентов, а выздоровели 92.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 179 874 человек. Из них 165 478 пациентов выздоровели, 5 298 — умерли.

За пятницу, 28 января, в Украине выявили 37 351 случай заражения коронавирусом. Это новый рекорд по суточной заболеваемости за все время пандемии COVID-19 в стране. При этом выздоровели 7 163 пациента, умерли 149 человек. Вчера госпитализировали 3 340 заболевших.