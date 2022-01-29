На Луганщине коронавирусом заболели еще почти 600 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтвердили 599 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни скончались три человека, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



За все время пандемии в области диагноз COVID-19 был установлен у 64 540 человек. Из них выздоровели — 57 957 человек, умерли 2 268 пациентов.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составил 567 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 46,6 (при пороговом уровне — 60).

За пятницу, 28 января, в Украине выявили 37 351 случай заражения коронавирусом. Это новый рекорд по суточной заболеваемости за все время пандемии COVID-19 в стране. При этом выздоровели 7 163 пациента, умерли 149 человек.