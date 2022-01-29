«Не прогнуться перед американцами»: СМИ узнало, в каком случае Кремль пойдет на эскалацию в Украине

Россия готова на «силовые действия» в отношении Украины, поскольку главное для правящей верхушки — «не прогнуться» перед США. Об этом изданию «Медуза» рассказали источники, близкие к Кремлю.



Источники уверяют, что инициативы единороссов и коммунистов на украинском направлении — это всего лишь «самодеятельность» и «пугалки» для западных стран, а не часть общей стратегии власти, направленной на дальнейшее обострение ситуации.



По словам собеседников издания, сейчас высшее руководство России допускает возможность каких-то серьезных «силовых действий» только в случае наступления украинских войск на подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» районы.



«Донбасс сдать нереально, электорат президента этого не простит», — сказал один из собеседников «Медузы».



При этом в Кремле понимают, что возможная война «сильно ударит по благосостоянию россиян», однако «геополитический статус страны важнее».



Как пояснил один из источников издания, «отказ от помощи "ДНР" и "ЛНР" в случае наступления американских войск будет воспринят как прогиб перед Америкой».



«Любой дизайнер с айфоном или хипстер в кофейне все равно имперец в душе. Он болезненно это воспримет», — подчеркнул собеседник.