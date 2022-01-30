МИД потребовал от Путина отменить решение о соцвыплатах жителям ОРДЛО

Министерство иностранных дел потребовало от России отменить решение о предоставлении жителям временно оккупированных территорий Донбасса социальных выплат через российский портал «Госуслуги». Об этом говорится в заявлении ведомства.



Ведомство рассматривает соответсвующий указ президента РФ Владимира Путина как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения ОРДЛО в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.



«Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы», — сказано в комментарии МИД.



Там отмечают, что решение российского руководства не способствует дипломатическим усилиям по деэскалации ситуации вокруг границ Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления возможности для жителей отдельных районов Донбасса с российскими паспортами обращаться за соцвыплатами через портал «Госуслуги» без указания прописки.