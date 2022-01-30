США вновь призвали американцев покинуть Украину

Посольство США вновь призвало американских граждан рассмотреть возможность выезда из Украины в связи с угрозой агрессии со стороны России. Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства.



«Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. Смотрите информацию о том, что Государственный департамент может и не может делать в условиях кризисной ситуации», — говорится в сообщении.



Ведомство также приложило маршруты эвакуации. В частности, предлагаются отъезды через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.



При этом посольство США в Киеве остается открытым и продолжает работу. «Департамент просит всех граждан США в Украине заполнить онлайн-форму, чтобы мы могли связаться с вами. Это особенно важно, если вы планируете остаться в Украине. Наконец, как отмечалось в нашем предыдущем сообщении, доступны коммерческие рейсы из международных аэропортов Украины», — отметили там.