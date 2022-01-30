Украинская разведка вывезла секретные документы из своей штаб-квартиры — WP

Украинская разведка вывезла секретные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.



Документы перевезены в безопасные места на западе страны, рассказали на условиях анонимности чиновники. Газета считает это одним из признаков подготовки украинских властей к возможной войне с Украиной, несмотря на публичные призывы сохранять спокойствие.



По словам американского правительственного чиновника, который беседовал с изданием, украинские власти расходятся в оценках угрозы российского вторжения.



«Существует раскол между его административными советниками и тем, что он, возможно, слышит от своих военных и разведывательных служб. Я думаю, что Зеленский и его политическая команда работают, исходя из своего собственного набора приоритетов, и они необязательно совпадают с приоритетами разведки и военных», — сказал собеседник газеты.



Высокопоставленный европейский дипломат высказал WP мнение, что судебное разбирательство против пятого президента Петра Порошенко еще больше раскололо украинскую политическую жизнь в то время, когда единство крайне необходимо, что вызывает у союзников по НАТО вопросы о том, насколько Зеленский будет пользоваться поддержкой в Украине, если начнется война.

Ранее CNN со ссылкой украинского высокопоставленного чиновника, чье имя не называется, сообщило, что лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 27 января разошлись во мнениях о том, насколько серьезна угроза российского вторжения.



Байден якобы сказал Зеленскому, что есть угроза атаки в ближайшее время и вторжение почти неизбежно. Комментируя эту информацию, Зеленский заявил, что у него нет недоразумений с Байденом. «Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как и он глубоко понимает, что происходит в США», — сказал украинский лидер.