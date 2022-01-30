«ДНР» в течение 8 лет игнорирует просьбы создать Общество слепых. Дончане обратились к депутату Госдумы РФ

На неподконтрольной властям территории Донецкой области в течение восьми лет не функционирует общество для людей с инвалидностью по зрению. Группировка «ДНР» отказывается «регистрировать» общество слепых, ссылаясь на отсутствие «законодательной базы». Об этом сообщил донецкий коммунист Николай Пивоваров.



«В течение без малого 8 лет не удаётся зарегистрировать Общество слепых ДНР, функции которого — организация по-человечески нормальной и общественно полезной жизни инвалидов по зрению», — написал он в Facebook, приложив фотографию обращения к депутату Госдумы России от КПРФ Казбеку Тайсаеву.



В обращении к российскому парламентарию сообщается, что с 2014 года в ОРДО не функционирует Общество слепых. Итоги общего собрания людей с инвалидностью по зрению, на котором было принято решение «зарегистрировать» организацию для слепых, было проигнорировать «администрацией» главы группировки «ДНР». «Далее регулярно отправлялись запросы и обращения с просьбой зарегистрировать жизненно необходимую для людей с ограниченными возможностями организацию. Но каждый раз получаем один и тот же ответ "нет законодательной базы"», — говорится в обращении от имени кандидата на пост главы Общества слепых Максима Ющенко.



Он считает сложившую ситуацию результатом лоббирования интересов директоров предприятий, предназначенных для слепых, которые по его информации, «распродали все [имущество предприятий], что можно было и сейчас сдают площади в аренду».



«Есть сведения, что директора предприятий активно лоббируют свои интересы на уровне министерств и ведомств ДНР, в связи с чем регистрация общества слепых неоднократно была остановлена», — следует из обращения к депутату Госдумы РФ.