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В украинской делегации ТКГ нет нового спикера после ухода Арестовича – Гармаш

30 января 2022, 14:04

В украинской делегации ТКГ нет нового спикера после ухода Арестовича – Гармаш

В Трехсторонней контактной группе по Донбассу пока нет человека, который предметно бы выполнял функции спикера делегации после того, как Алексей Арестович покинул эту должность. Об этом рассказал участник переговоров Сергей Гармаш в «Субботнем интервью».

«С Арестовичем мне отлично работалось и, более того, накануне я читал стейтмент после ТКГ и нашел там очень серьезные ошибки. Среди них политические. И, я считаю, что это как раз следствие того, что нет сейчас человека, который бы этим предметно занимался. Тем более что поскольку Арестович был еще советником президента, он был такой коммуникацией, которая снимала напряжение в определенной степени. Потому мне его не хватает. Я надеюсь, что будет человек, который будет выполнять его функции», — сказал Гармаш.

17 января стало известно, что Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента и с должности спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Арестович занимал должность внештатного советника Андрея Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

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