Главные новости Донбасса за неделю

Все, что нужно знать о событиях за эту неделю
Эскалация ситуации вокруг границ Украины
● Госдеп США разрешил добровольный отъезд нанятых сотрудников посольства в Киеве, а также дал указание по поводу отъезда членов их семей «в связи с угрозой военных действий со стороны России, которая сохраняется». Евросоюз, в свою очередь, не собирается вывозить семьи своих дипломатов, пока идут переговоры по безопасности с Россией.
● Вооруженные силы НАТО приводятся в боевую готовность из-за наращивания российских сил у границ Украины. Союзники по Альянсу также направляют дополнительные корабли и авиацию в места развертывания НАТО в Восточной Европе.
●CNN со ссылкой украинского высокопоставленного чиновника, чье имя не называется, сообщило, что лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 27 января разошлись во мнениях о том, насколько серьезна угроза российского вторжения. Байден якобы сказал Зеленскому, что есть угроза атаки в ближайшее время и вторжение почти неизбежно. Комментируя эту информацию, Зеленский заявил, что у него нет недоразумений с Байденом. «Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как и он глубоко понимает, что происходит в США», — сказал украинский лидер.
● Украинская разведка вывезла секретные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
● Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войн, но не позволит игнорировать свои интересы.
● Лавров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в России для обсуждения «нормализации двусторонних отношений», однако это не касается вопросов Донбасса. Зеленский назвал это предложение цинизмом.
● Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что санкции, которые последуют в случае дальнейших военных действий РФ против Украины, затронут и российский газопровод «Северный поток-2».
● Россия объявила о частичном отводе войск из Западного военного округа, граничащего с Украиной, после «завершения учений». Что еще произошло● Советники лидеров Нормандского формата в Париже на встрече 26 января провели «инвентаризацию» разногласий по Минским соглашениям и договорились встретиться через две недели в Берлине, чтобы попытаться найти пути разрешения конфликта на Донбассе.
● Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы создания трехсторонней переговорной площадки в формате США-Россия-Украина параллельно с Нормандским форматом.
● США предоставили России письменный ответ на «гарантии безопасности». С ответом Вашингтона ознакомился и Киев. По словам главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы возражений по содержанию американского ответа у украинской стороны нет. Глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет».
● Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что боевики нуждаются в российском современном оружии, в том числе для противостояния беспилотникам. Этому заявлению предшествовала инициатива партии «Единая Россия», которая обратилась к руководству РФ с просьбой предоставить группировкам «ДНР» и «ЛНР» вооружение. РФ может передать боевикам ПЗРК, противотанковые снаряды и мины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
● Работники Алчевского металлургического комбината, расположенного на оккупированной территории Луганской области, еще не видели обещанных новым «инвестором» Евгением Юрченко больших зарплат. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали работники предприятия. Жалуются на АМК и на серьезные проблемы с кадрами. Сейчас на комбинате — примерно 1200-1400 вакансий. Агитаторы ездят по соседнему Перевальскому району, а также по еще более депрессивным населенным пунктам вроде Брянки и Кадиевки (Стаханова), уговаривая местных жителей трудоустроиться на комбинате.
● «Единая Россия» упростила процедуру вступления в свои ряды жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта.
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