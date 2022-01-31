Сутки на Донбассе: два обстрела, ранение украинского воина

За минувшие сутки, 30 января, незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.



Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



В направлении Станицы Луганской противник открывал огонь, применяя станковые противотанковые гранатометы.



Поблизости Пищевика они стреляли из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.



Вследствие действий врага ранен один двое военнослужащий. Сейчас он находится в лечебных учреждениях. Состояние здоровья бойца медики оценивают как удовлетворительное.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Пикуз (Коминтерново) и Верхнешироковского (Октября).

Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 31 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.