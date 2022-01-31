На Донетчине выявили почти 600 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 584 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений вследствие заболевания умерли еще пять пациентов, а выздоровели 313.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 181 101 человек. Из них 165 799 пациентов выздоровели, 5307 — умерли.

По данным Минздрава, 30 января, в Украине выявили 22 026 случаев заражения коронавирусом, что на 2 482 случаев меньше, чем днем ранее.

С сегодняшнего дня, 31 января, вступил в силу приказ Минздрава, который расширил перечень организаций, чьи работники подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.