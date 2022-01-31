«У России еще есть шанс на дипломатию». Постпред США в ООН призвала Москву отвести войска от Украины

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила, что угрожающее наращивание Россией военных сил на границах Украины сигнализирует о «намерениях Кремля использовать их», отметив, что у России еще есть шанс «найти дипломатический выход». Об этом она заявила в интервью ABC News.



Ведущий спросил чиновницу, считают ли США неизбежным вторжение России в Украину, на что она ответила: «Вы не собираете 100 000 солдат, если у вас нет намерений их использовать».



Заседание Совета безопасности ООН 31 января — «это еще одна возможность найти дипломатический выход для россиян», отметила Томас-Гринфилд. Она добавила, что украинские официальные лица также попросили о проведении заседания, которое, как ожидается, будет проходить в открытом режиме.



«Мы ясно дали понять, что готовы решать наши проблемы, украинские проблемы и российские проблемы за дипломатическим столом, но это нельзя делать на поле боя... Мы собираемся войти в зал, готовые выслушать их, но мы не будем отвлекаться на их пропаганду и будем готовы ответить на любую дезинформацию, которую они попытаются распространить во время этой встречи », - сказала Томас-Гринфилд.



Хотя официальная линия России заключается в том, что у нее нет планов вторжения, она потребовала обещаний, что Украине никогда не позволят вступить в НАТО, и что западный альянс выведет свои войска из Восточной Европы. Оба требования были отклонены Соединенными Штатами и их западными союзниками.

Напомним, Соединенные Штаты инициируют заседание Совета безопасности ООН в связи с наращиванием российских войск на границах Украины и в Беларуси. Проведение заседания запланировано на понедельник, 31 января.