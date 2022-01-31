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МВД объявило о задержании группы людей, которая планировала массовые беспорядки в Киеве

Обновлено
31 января 2022, 10:16

МВД объявило о задержании группы людей, которая планировала массовые беспорядки в Киеве

Вчера была задержана группа людей, которая планировала массовые беспорядке в Киеве, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, должна была состояться акция, которая была направлена «на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков». «Чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране», — сказал Монастырский на брифинге.

Он уточнил, что для беспорядков планировалось привлечь за деньги до 5 тысяч человек, из которых полторы тысячи — «титушки», которые должны были устроить драку с правоохранителями.

Как утверждается, акции планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

Начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко уточнил, что провокация под Офисом президента должна была состояться сегодня. По его словам, на организацию акции был выделен миллион гривен.

Вчера правоохранители задержали организатора и его сообщника, уточнил Клименко.

Сейчас следствие проверяет, связаны ли организаторы с Россией. По словам Монастырского, один из организаторов имеет «определенные связи» с ОРДЛО, которые сейчас исследуются.

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