На Донетчине будут судить директора коммунального предприятия, который купил неработающее оборудование

Обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий Донецкой ОГА по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей, что привело к существенным последствиям государственным интересам, направлен в суд.



Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Так, в июле 2017 года коммунальное предприятие и частное общество заключили договор о покупке новой мобильной установки по переработке люминесцентных и энергосберегающих ламп стоимостью 31,8 миллиона гривен.



Через месяц, во время получения этой мобильной установки чиновник не проверил ее фактическое состояние и подписал соответствующий акт приема-передачи без каких-либо замечаний по ее качеству. Бухгалтерия предприятия оплатила поставщику вышеназванную сумму.



Однако, как установили эксперты, оборудование было не новым. Оно уже находилось в пользовании и на момент поставки было в нерабочем состоянии. Вследствие этого рыночная стоимость мобильной установки была почти в два раза меньше, чем указано в договоре.



В результате служебной халатности руководителя из областного бюджета безосновательно перечислено за некачественный товар почти 16,5 миллиона гривен, что нанесло серьезный ущерб государству.



Санкция статьи 367 УК Украины предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан или без него, указано в сообщении.