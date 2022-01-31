В Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной

Россия продолжает наращивание военных сил у границ Украины, но Пентагону неизвестны истинные намерения Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Fox News.



По его словам, РФ по-прежнему наращивает свои силы у украинских границ.

«Мы видим это даже на этих выходных», — уточнил Кирби.



Он отметил, что Штаты делают все от них зависящее, чтобы делиться данными с коллегами из Украины.



Речь идет не только о быстром наращивании последние несколько месяцев на границе с Украиной и в Беларуси, но и морской активности РФ в Атлантике и Средиземном море, уточнил Кирби.



По его утверждению, Вашингтон не знает, каковы окончательные намерения России в отношении Украины.



«У президента Путина есть множество вариантов, которые ему доступны, если он решится на вторжение в Украину. Он может реализовать некоторые из них, причем мгновенно», — подчеркнул Кирби.

В субботу Минобороны Россиии сообщило о частичном отводе войск от границы с Украиной после завершения учений в Западном военном округе.