Порошенко пришел в ГБР: «Никакого сотрудничества с моей стороны не будет»

Народный депутат Петр Порошенко пришел сегодня, 31 января, на допрос в ГБР по делу о государственной измене, сообщает УНИАН.

Общаясь с представителями СМИ, политик заявил, что как законопослушный гражданин он явился на допрос по вызову.



Заодно он отметил, что время для допроса — 11.00 выбрано преднамеренно, чтобы он не смог участвовать в заседании парламентского Согласительного совета и подать проект закона, касающийся увеличения финансирования ВСУ.



Кроме того, Порошенко указал, что планировал совершить командировки в западноевропейские страны.



Политик также заявил, что не намерен сотрудничать со следствием по «угольному делу».



«Я подчеркиваю, что никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и Татарова. Это — принципиальная позиция, согласованная с моими адвокатами», — сказал Порошенко.



После он зашел в здание Бюро, где некоторое время конфликтовал с сотрудниками охраны. Те осматривали Порошенко и адвокатов на предмет безопасности.



Следователю, встретившему политика на входе, Порошенко пообещал, что будет добиваться в суде его отвода.



Пробыв в здании ГБР буквально несколько минут, нардеп покинул его.

20 декабря 2021 года ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по «угольному делу».

24 января Порошенко, подозреваемый в госизмене, прибыл в Государственное бюро расследований, однако через 7 минут ушел оттуда, не дождавшись следователя.



ГБР 28 января сообщило, что проведение перекрестного допроса Порошенко и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука не запланировано на 31 января.