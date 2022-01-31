На Луганщине за сутки выявили 130 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 130 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умер один пациент. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровел один человек, умер от осложнений заболевания 75-летний мужчина из Сватовского района.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 64 934 жителей области. Из них выздоровели — 57 971 человек, умерли — 2 271 пациент.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 622 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 53,2 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, 30 января, в Украине выявили 22 026 случаев заражения коронавирусом, что на 2 482 случаев меньше, чем днем ранее.



С сегодняшнего дня, 31 января, вступил в силу приказ Минздрава, который расширил перечень организаций, чьи работники подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.