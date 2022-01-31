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Бизнес готовит план Б на случай вторжения РФ: Сколько компаний закроется

31 января 2022, 13:44

Бизнес готовит план Б на случай вторжения РФ: Сколько компаний закроется

Почти половина украинских компаний, а именно 45%, продолжат работу в Украине даже в случае российского вторжения. Об этом следует из результатов опроса среди компаний, объединенных Европейской Бизнес Ассоциацией.

Остальные 17% компаний рассматривают возможность переезда в западные регионы страны, 10% размышляют над возможностью выезда при худшем сценарии, еще 7% считают, что внешняя агрессия может привести к закрытию их бизнеса.

Четверть членских компаний Ассоциации оценивают события на восточных границах Украины как психологическую атаку из-за дезинформации, в то же время большинство, а именно 67% считают, что Украина и международное сообщество должны быть готовы.

40% компаний уже имеют план действий на случай чрезвычайной ситуации, 40% — размышляют над этим, и 15% — еще не имеют такого плана. При этом компании жалуются на сложность подготовки к разным потенциальным сценариям развития событий, учитывая их большое количество.

Большинство из компаний, уже сформировавших «план Б» на случай гипотетического вторжения, построили его, основываясь на трех основных приоритетах. Прежде всего, безопасность людей — сотрудников и их семей, клиентов. Среди возможных действий, рассматриваемых в этом контексте, — релокация, эвакуация, информирование и поддержка. На втором месте — безопасность активов, документов и данных, поддержка финансовой устойчивости. На третьем — обеспечение жизнеспособности бизнеса и непрерывной деятельности.

Типичные планы бизнеса по сохранению активов включают в себя обеспечение физической охраны имущества и оборудования или его релокацию в другие регионы, усиление информационной безопасности, вывод средств, страхование. Впрочем, многие компании заметили, что считают людей своим главным активом, поэтому первоочередные усилия будут направлены именно на обеспечение безопасности и здоровья своей команды.

58% компаний планируют сохранить свою команду, при этом для 14% такой вопрос даже не стоит — они продолжают нанимать и развивать людей. Только 14% говорят, что им придется уволить определенное количество людей или отправить в неоплачиваемый отпуск, а 4% могут снизить заработную плату.

Опрос проводился с 24 по 27 января, в нем приняли участие 136 СЕО и представителей членских компаний ЕБА.

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