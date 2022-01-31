Командира ДРГ боевиков заочно приговорили к 9 годам тюрьмы

Суд приговорил командира диверсионно-разведывательной группы боевиков к 9 годам лишения свободы. Он воевал против ВСУ, занимался сбором информации и подбирал «кадры» для незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба СБУ.

Командир боевиков, личность которого установлена контрразведкой, принимал участие в боевых действиях против ВСУ, собирал разведданные боб украинской армии, передавая ее через «кураторов» представителям спецслужб РФ. Кроме того, он занимался подбором «кадров» для диверсионно-разведывательных групп вражеской группировки «Оплот», учил боевиков ведению разведывательно-подрывной деятельности.

Как выяснилось в ходе следствия, житель Сарненского района Ровенской области в апреле 2014 года вступил в группировку «ДНР». Пройдя спецобучение по боевой подготовке, он участвовал в боевых действиях против ВСУ, в частности, во время активных боев за Дебальцево в 2015-м.



Ровенский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации УК Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.



Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Осужденный объявлен в розыск. Начало срока отбывания наказания исчисляется с момента его задержания и приведения приговора в исполнение.