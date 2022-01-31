Боевики обстреляли окрестности Светлодарска, ранен местный житель

Днем 31 января боевики открыли огонь по окрестностям Светлодарска в Донецкой области, в результате чего ранение получил местный житель. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



Обстрел произошел около 11:30 из направления временно оккупированного поселка Лозовое. По данным штаба, боевики выпустили 5 очередей из автоматического оружия.



В результате обстрела был ранен житель Светлодарска 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища. У мужчины огнестрельное пулевое сквозное ранение правого бедра.



Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.