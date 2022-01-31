Пожары на Луганщине: Чиновникам ГСЧС и управления лесного хозяйства сообщено о подозрении

Должностным лицам ГСЧС и управления лесного хозяйства Луганской области сообщено о подозрении в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям во время ликвидации пожара летом 2020 года, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, действия подозреваемых не отвечали требованиям нормативных документов и тактическим приемам оперативных действий при тушении огня, который распространился на соседние кварталы лесничества.



«Они допустили отсутствие взаимодействия между подразделениями ГСЧС и подразделениями лесоохотничьего хозяйства. Кроме того, не создали штаб на пожаре, не разработали план борьбы с огнем, не обеспечили ведение оперативной документации штаба. Чиновники также не создали противопожарных разрывов и не совершили пуск встречного огня, не провели локализацию пожара в полезащитной лесополосе квартала», — говорится в сообщении.



Эти нарушения в конечном итоге привели к тому, что огонь распространился на соседние кварталы лесничеств.



Экспертизы показали, что вследствие июльского пожара двум лесничествам Луганской области нанесен ущерб в размере более 5 миллиардов. Пострадали также и жители региона, которым огонь нанес ущерб на сумму более 12 миллионов гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, отмечается в сообщении.