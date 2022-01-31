Зеленский пока не планирует в Пекин. В Кремле допускали, что там он встретится с Путиным

В календаре президента Владимира Зеленского пока нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры. Об этом его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



«В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турнции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это сейчас крайне необходимо для консолидации международной поддержки вокруг нашей страны», — сказал Никифоров.



28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в России для обсуждения «нормализации двусторонних отношений», однако это не касается вопросов Донбасса. Зеленский назвал это предложение цинизмом.



Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи лидеров Украины и РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.



Как отметил Никифоров в комментарии, в Офисе президента приветствуют, что в Кремле начали осознавать безальтернативность прямых контактов между президента Украины и РФ и заговорили о возможности их встречи.