Завербовала «ДНР»: СБУ поймала мужчину, который передавал данные об украинских военных разработках в Россию

Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который собирал информацию о разработках новейших украинских систем оружия для передачи России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.





Как говорится в публикации, злоумышленник с апреля 2020 года систематически собирал и передавал ФСБ России фото и видеоматериалы о местах дислокации военной техники и украинских военнослужащих на территории Харькова.



Мужчину задержали во время выполнения задания — получения документов из закрытых исследовательских программ одного из институтов Харькова относительно новейших украинских систем оружия.



По версии следствия, мужчину завербовал представитель «МГБ ДНР», а куратором операции был сотрудник ФСБ России.



Мужчине вручили подозрение по ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.