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Омбудсмен Украины рассказала об условиях содержания украинских пленных в Макеевке

31 января 2022, 20:30

Омбудсмен Украины рассказала об условиях содержания украинских пленных в Макеевке

В Макеевской исправительной колонии, где незаконно содержатся 28 украинских пленных, почти целыми днями нет света, а люди не могут себе готовить еду. Об этом в своем Telegram сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Как пишет Денисова, «администрация» колонии выключает электроэнергию, подавая ее всего два часа в сутки.

«Заключенные, которые вынуждены готовить себе пищу самостоятельно с помощью кипятильника, живут впроголодь. Большинство заключенных имеют проблемы с желудком: им рекомендовано только диетическое, почасовое питание, которое в условиях отсутствия электроэнергии невозможно обеспечить. Некоторые из них передвигаются на ходунках, что из-за отсутствия света может привести к травмированию. Родным запрещается передавать им свечи и фонарики», — пишет обмудсмен.

Денисова добавляет, что медицинская помощь украинцам также не предоставляется. Удерживаемые лица лечатся теми препаратами, которые иногда может передать МККК. Омбудсмен такие действия расценивает как пытки и бесчеловечное обращение с людьми.

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