В США определились с кандидатурой посла в Украине — CNN

Президент США Джо Байден намерен назначить послом страны в Украине Бриджет Бринк, которая в настоящее время представляет Вашингтон в Словакии. Об этом сообщает телеканал CNN.



Журналисты отметили, что назначение якобы произойдет, когда формальное подтверждение даст украинская сторона.



У США нет постоянного посла в Украине с 2019 года. На данный момент в американском посольстве в Киеве в должности временной поверенной по делам США находится Кристина Квин.



Бриджет Бринк с августа 2019 года представляет США в Словакии. С 2015 по 2018 годы она занимала пост заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Она также занимала должность заместителя главы представителя в посольствах США в Узбекистане (2014-2015) и в Грузии (2011-2014).