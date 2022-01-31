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В США определились с кандидатурой посла в Украине — CNN

31 января 2022, 21:05

В США определились с кандидатурой посла в Украине — CNN

Президент США Джо Байден намерен назначить послом страны в Украине Бриджет Бринк, которая в настоящее время представляет Вашингтон в Словакии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналисты отметили, что назначение якобы произойдет, когда формальное подтверждение даст украинская сторона.

У США нет постоянного посла в Украине с 2019 года. На данный момент в американском посольстве в Киеве в должности временной поверенной по делам США находится Кристина Квин.

Бриджет Бринк с августа 2019 года представляет США в Словакии. С 2015 по 2018 годы она занимала пост заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Она также занимала должность заместителя главы представителя в посольствах США в Узбекистане (2014-2015) и в Грузии (2011-2014).

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