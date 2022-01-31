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Выполнение Минских соглашений может привести к разрушению Украины — Данилов

31 января 2022, 23:08

Выполнение Минских соглашений может привести к разрушению Украины — Данилов

Попытка выполнения Минских соглашений может привести к дестабилизации ситуации в Украине. Об этом в интервью Associated Press заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом российских пушек при наблюдении немцев и французов — всем разумным людям было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — сказал секретарь СНБО.

По его мнению, Минские соглашения не принимает общество и будет против их реализации. Украинские власти несколько раз пытались изменить их содержание, но Россия отказывается это делать.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это», — отметил Данилов.

Кроме того, как считает секретарь СНБО, после выполнения Минских соглашений Россия может потребовать от Запада отмены введенных санкций.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине.

Участник переговоров от России - замглавы Администрации президента Дмитрий Козак - также констатировал, что ключевым разногласием за все годы конфликта является вопрос прямых переговоров между властями Украины и представителями ОРДЛО — членами группировок «ДНР» и «ЛНР», на которых настаивает Россия.

По его словам, сейчас речь идет уже не о том, чтобы был физический диалог глаза в глаза, а чтобы Киев дал положительный или отрицательный ответ на многочисленные письменные предложения, которые ОРДЛО внесли в Трехстороннюю контактную группу. При этом, Козак сообщил, что украинская сторона якобы попросила две недели, чтобы «обдумать данную ситуацию».

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