«ЛНР» сообщила о 209 заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 31 января, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 209 новых случая заражения коронавирусом.

Выздоровели 69 пациентов. За последние 3 дня умерли от осложнений 14 ранее заболевших.

Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».

В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 22 810 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 852 человека, а 3176 человек умерли от осложнений.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.