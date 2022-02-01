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В Украине стартовала регистрация на ВНО

01 февраля 2022, 09:18

В Украине стартовала регистрация на ВНО

Сегодня, 1 февраля, в Украине начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2022 года. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он напомнил, что регистрация на основную сессию ВНО-2022 продлится до 9 марта. Что касается сроков ее проведения, то она будет проведена с 23 мая по 17 июня.

По словам министра, у каждого зарегистрированного участника есть право за счет средств госбюджета пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. В общей сложности ВНО будет проходить по 13 учебным предметам.

На пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировались 131 103 человека, заказавших более 196 000 тестирований.

Правительству Украины необходимо разработать порядок подтверждения уровня образования для людей, получивших образование на неподконтрольной части Донбасса, заявил глава комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции Дмитрий Лубинец.

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Регистрация Вно министр образования Сергей Шкарлет

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