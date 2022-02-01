«ДНР» выявила более тысячи заболевших за сутки. Умерли 13 человек

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 31 января, выявили 1138 случаев коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли 13 человек, выписаны после выздоровления 142 пациента.



За все время пандемии «ДНР» признает 126 106 заболевших COVID-19. Из них 109 991 человек выздоровел, летальных случаев — 9 555. Продолжают болеть 6 560 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 94 случая пневмоний, из них госпитализировано 69 человек. Всего на лечении находится 665 пациентов с пневмониями, в том числе 363 на кислородной поддержке (+16 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.