В Белом доме заявили о готовности пакетов санкций против российских элит

Вашингтон разработал пакет санкций, которые направлены против представителей росийской элиты, если Кремль решится на вторжение в Украину. Об этом на вчерашнем брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



«Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как для российских элит, так и для членов их семей, если Россия продолжит вторжение в Украину», — сказала она, уточнив, что данные усилия предпринимаются в координации с союзниками и партнерами.



Псаки отметила, что эти лица являются ближайшим окружением Кремля либо находятся рядом, играя определенную роль в принятии решений на уровне правительства или, как минимум, они — участники дестабилизирующего поведения Кремля.



«Многие из них — особенно уязвимые цели, потому что эти люди имеют глубокие и финансовые связи с Западом. Это означает, что они пострадают от санкций, которые привязывают их к западным финансовым системам», — подчеркнула пресс-секретарь.

Британское правительство собирается заморозить активы российских компаний, которые связаны с Кремлем, а также запретить въезд в страны некоторым россиянам, если РФ совершит вторжение в Украину.

США так или иначе добьются остановки «Северного потока 2» в случае, если Россия нападет в Украину, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.